نسبة امتلاء السدود في تونس لا تتجاوز حدود 25.5%

أعلن مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب في تصريح للقناة الوطنية الاولى مساء الخميس، أن نسبة امتلاء السدود في تونس لا تتجاوز اليوم حدود 25.5%، واصفا الوضع بالصعب جدا ومرجعا هذا التراجع في احتياطيات السدود الى التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث التي مرت بها البلاد التونسية.

وأبرز حمادي الحبيب أن الكميات الموجود حاليا في السدود قليلة جدا حيث تقدر بحوالي 660 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن الاولية الان تتمثل في توفير مياه الشرب ثم الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة واخيرا الخضروات.

ودعا المتحدث الفلاحين لاستعمال زراعات تتفاعل مع التغيرات المناخية ولا تتطلب كميات كبيرة من الماء.

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