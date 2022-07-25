نسب المشاركة في الاستفتاء بالخارج إلى حدود السادسة مساء

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة اليوم الاثنين، عن نسبة التصويت في مراكز الاقتراع بالخارج إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وفيما يلي نسب الاقبال على الاقتراع بالخارج :
دائرة فرنسا1: 5.5 بالمائة
دائرة فرنسا 2: 5.3 بالمائة
دائرة ألمانيا 6 بالمائة
دائرة إيطاليا: 4 بالمائة
دائرة الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية: 5.9 بالمائة
دائرة العالم العربي وبقية العالم: 10.2 بالمائة
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