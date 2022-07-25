نسب المشاركة في الاستفتاء بالخارج إلى حدود السادسة مساء

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نسب المشاركة في الاستفتاء بالخارج خلال اليوم الأول أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالع ...

انطلاق المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في 17 محافظة انطلقت اليوم السبت، المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في عشر محافظات تضم نحو ...

15.8% نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بالخارج أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني ...