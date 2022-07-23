نسب المشاركة في الاستفتاء بالخارج خلال اليوم الأول

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء اليوم السبت، عن نسب المشاركة في اليوم الأول من الاستفتاء بالخارج حسب الدوائر الانتخابية إلى حدود الساعة السابعة بتوقيت تونس، مع العلم أن هناك مراكز ما تزال مفتوحة وتستمر في قبول الناخبين التونسيين.

وقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالخارج خلال اليوم الأول ما يلي:

دائرة فرنسا 1: عدد المصوتين 1.9 بالمائة

فرنسا 2: 1.8 بالمائة

دائرة المانيا: 4.5 بالمائة

دائرة إيطاليا 1.2 بالمائة

دائرة الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية: 3.1 بالمائة

العالم العربي وبقية العالم: 2.9 بالمائة

وأكد بوعسكر أن نسب المشاركة في الاستفتاء بالمقارنة مع نسب التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 في يومها الأول تتقارب كثيرا و تتجاوز النسب المسجلة حاليا في بعض الدوائر الانتخابية.

يُشار إلى أن 378 مكتب اقتراع بـ 298 مركز اقتراع تم فتحه اليوم موزعين على 46 دولة .

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