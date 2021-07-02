نسب النّجاح في الباكالوريا حسب الولايات: صفاقس في المركز الأول

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نِسب نتائج الباكالوريا في مختلف الشعب عقد السيّد "عبد اللطيف عبيد" وزير التربية ندوة صحفيّة بمقرّ الوزارة، كشف فيها عن نسبة النجاح ف ...

نسبة نجاح الباكالوريا قد تبلغ 45.46 بالمائة وشعبة الرياضيات في المركز الأول من المنتظر أن تبلغ نسبة النجاح في مناظرة الباكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2014 حدود 45.46 ...

الشفافية الدولية: 5 دول عربية بين 10 أكثر "فسادا" بالعالم كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2013، عن مؤشر الفساد بدول العالم، حيث حلّت خمس د ...