نسب النّجاح في الباكالوريا حسب الولايات: صفاقس في المركز الأول

احتلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 أعلى نسبة نجاح في بكالوريا 2021، بنسبة 64.53 بالمائة، تلتها المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 بنسبة 64.36 بالمائة.
وفيما يلي ترتيب بقية المندوبيات:
- المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بنسبة 63.30 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بنسبة 62.48 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بنسبة 60.69 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بأريانة بنسبة 57.27 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بنابل بنسبة 56.66 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 بنسبة 56.40 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بمدنين بنسبة 55.32 بالمائة
* المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 بنسبة 55.31 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت بنسبة 53.79 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بقابس بنسبة 51.85 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة بنسبة 49.31 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بزغوان بنسبة 43.00 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بسليانة بنسبة 42.96 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بباجة بنسبة 42.25 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بنسبة 39.68 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بنسبة 39.67 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين بنسبة 39.63 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بنسبة 39.61 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بنسبة 39.60 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين بنسبة 38.64 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بقبلي بنسبة 37.56 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بقفصة بنسبة 37.39 بالمائة
- المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة بنسبة 35.70 بالمائة.
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