نسق تصاعدي في الحرارة تصل إلى 45 درجة

اخر تحديث : 02/06/2022

حرارة

يتميز طقس اليوم الخميس، بنسق تصاعدي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 38 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة مع تساقط محلي للبرد بعد الظهر بالمرتفعات ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالسواحل الشمالية، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.


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