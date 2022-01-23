نسور تونس تحلّق نحو ربع نهائي كان 2022

تأهل المنتخب التونسي مساء اليوم الأحد، عن جدارة إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2022، بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على نظيره النيجيري بنتيجة واحد لصفر بملعب رومدي أدجيا.

وقد تمكن يوسف المساكني من إحراز هدف الفوز والتأهل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 47.

وتحصل نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني على جائزة رجل المباراة بعد أن قاد زملائه للفوز بنتيجة 1-0.

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