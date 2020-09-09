نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية



يتميز طقس اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، بهدوء نسبي متوقع في الساعات الأولى للنهار يقابله ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 32 و36 داخل البلاد كما تصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية ، أما البحر متموج.

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