نشرة جوية تحذيرية: غدًا الحرارة ستفوق 50 درجة مع الشهيلي

من المنتظر أن يشهد طقس يوم غدٍ الجمعة 19 جوان 2020، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة في الجنوب الغربي.

كما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة في الوسط الغربي وبقية ولاية الجنوب مع هبوب رياح الشهيلي.

ودعا المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي إلى الإبتعاد عن أوقات الذروة الحرارية وتجنب الخروج بين الساعة 11 صباحا والساعة 16 بعد الظهر، مؤكدا أن السباحة غير منصوح بها بسبب شدة الرياح التي ستصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة حيث سيكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب مع دواوير رملية.

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