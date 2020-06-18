نشرة جوية تحذيرية: غدًا الحرارة ستفوق 50 درجة مع الشهيلي

اخر تحديث : 18/06/2020

حرارة

من المنتظر أن يشهد طقس يوم غدٍ الجمعة 19 جوان 2020، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة في الجنوب الغربي.

كما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة في الوسط الغربي وبقية ولاية الجنوب مع هبوب رياح الشهيلي.

ودعا المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي إلى الإبتعاد عن أوقات الذروة الحرارية وتجنب الخروج بين الساعة 11 صباحا والساعة 16 بعد الظهر، مؤكدا أن السباحة غير منصوح بها بسبب شدة الرياح التي ستصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة حيث سيكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب مع دواوير رملية.


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