نشرة خاصة: أمطار غزيرة وبكميات هامة مع رياح قوية تصل إلى 100 كلم/س

يكون الوضع الجوي بداية من اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، ملائما لهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب وتتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات حيث تثير الرمال والأتربة.

كما يُنتظر نزول أمطار بأغلب الجهات بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، وتكون مؤقتا غزيرة وبكميات محليا هامة بداية من صباح غدٍ الأربعاء 25 مارس 2020 خاصة على مناطق الشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويرافق ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث يتراوح أقصاها عامة بين 10 و14 درجة وفي حدود 05 درجات بالمرتفعات الغربية.

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