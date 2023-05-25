نشرة متابعة: أمطار غزيرة اليوم تصل إلى 60 مليمترا

يتواصل الوضع الجوي اليوم الخميس 25 ماي 2023، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط والشمال الغربي ومحليا الجنوب وتكون غزيرة خاصة بالوسط الشرقي بما في ذلك جهة الساحل وشمال ولاية صفاقس.

وأشار معهد الرصد الجوي إلى أن الكميات تتراوح عامة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية إلى قوية جدا أثناء ظهور السحب الرعدية.

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