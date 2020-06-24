نشر التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 يتعلق بنشر التقرير الختامي الشامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص القرار على ما يلي:

الفصل الأول ـ بعد المداولات بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والمصادقة على التقرير الختامي الشامل برمته، يتمّ نشر التقرير الختامي الشامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 الصّادر في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 2 ـ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار.

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