نشوب حريق بالجزء الخلفي لحافلة في مستوى مفتاح سعد الله

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن نشوب حريق مساء اليوم في مستوى مفتاح سعد الله بحافلة خالية من الركاب كانت في طريقها لدخول مستودع باب سعدون بعد أن أمنت آخر سفرة لها مبرمجة لنقل الطلبة.

وقد تم في الإبان إعلام مصالح الحماية المدنية الذين تحوّلوا على عين المكان وتمكنوا من إخماد الحريق الذي أسفر عن أضرار مادية فقط، تمثلت في اشتعال النصف الخلفي للحافلة.

وقد تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب نشوب هذا الحريق.

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