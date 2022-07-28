نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد: 14 الفا و728 دينارا و224 مليما

أفاد مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الخميس، أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1444، هو 14 ألفا و728 دينارا و224 مليما.

ويتوجب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو اكثر بعد دوران الحول (وهو العام القمري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية.

وأضاف البلاغ أن مال الزكاة تدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة، قال تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم ».

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