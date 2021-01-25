نصاف بن علية تنفي حضورها موكب دفن محرزية العبيدي

نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، حضورها موكب دفن النائبة بمجلس الشعب محرزية العبيدي،مؤكدة أنه لا تصلها بها أي قرابة.

وأشارت بن علية إلى أنها لم تقم حتى بزيارة عائلتها ولم تحضر في مواكب دفن بعض الأقارب واكتفت بالتعزية عبر الهاتف، مشددة على أنها حريصة على احترام البروتوكولات الصحية .

ودعت بن علية جميع التونسيين للحفاظ على صحتهم وصحة الأعزاء عليهم وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والأخبار الزائفة التي من شأنها إحباط عزائمهم .

وطالبت بن علية بحق الرد والاعتذار من إذاعة شمس اف أم على إثر ما اعتبرتها اعتداءات ثلب تعرضت له في برنامج ماتينال .

من جهتها، تقدمت إذاعة شمس أف أم باعتذاراتها لنصاف بن علية لما جاء على لسان محمد بوغلاب في البرنامج.

كلمات البحث :دفن;محرزية العبيدي;نصاف بن علية