نصاف بن علية: عدة حلقات عدوى تسببت فيها مناسك الدفن

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم الأربعاء، إن عدة حلقات عدوى بفيروس كورونا تسببت فيها مناسك الدفن .

من جهته، بين مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح، بأنه بعد الإطلاع على الدليل الإرشادي لدفن وفيات كورونا الصادر عن منظمة الصحة العالمية، سيتم مراجعة طريقة دفن الموتى في تونس خلال الـ 10 أيام القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تجنب التجمعات واحترام البروتوكول الصحي خلال الدفن.

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