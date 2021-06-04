نصاف بن علية: 21 ولاية بها مستوى إنذار مرتفع جدّا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أن 21 ولاية بها مستوى إنذار مرتفع جدا لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت بن علية إلى وجود عدة معتمديات مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع جدا في كامل تراب الجمهورية، مؤكدة أن مستوى الخطر مازال مرتفع جدا، مبينة بأنه على الرغم من تراجع معدّل الوفيات الأسبوعي منذ الأسبوع السابع عشر للسنة الحالية إلا أنه يعتبر مرتفعا.

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