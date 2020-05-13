نصاف بن علية: 71.6 بالمائة من مصابي كورونا شفوا

اخر تحديث : 13/05/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

نصاف بن علية

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن 739 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس شفوا، أي بنسبة 71.6 بالمائة من المصابين وهو مؤشر إيجابي.
وبينت بن علية بأن عدد المواطنين المصابين الذين تم إيواؤهم في المستشفيات منذ بداية الحالة الوبائية في تونس بلغ 160 شخصا، 5 منهم مازالوا يقيمون في المستشفيات حاليا وحالتهم مستقرة.


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