نصاف بن عليّة: ارتداء الكمامات سيصبح اجباريا



التئم عشية اليوم الأحد 02 أوت 2020، اجتماع للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالقيروان وتفاديها على إثر تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بالقيروان بإشراف المعتمد الأول عبد الفتاح التاغوتي وبحضور المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية وبحضور كافة الأعضاء وممثلي الإدارات المعنية.

وأكدت بن علية أنه سيتم إتحاذ جملة من القرارات أهمها انجاز تقصي ميدني نشيط في الأماكن التي تم بها تسجيل الحالات المصابة وكيف انتقلت اليها العدوى.

كما تقرر تحضير قائمة اسمية تحمل أسماء الأشخاص المخالطين للمصابين ،بالاضافة لجرد الأشخاص الوافدين على القيروان من خارج البلاد والتثبت من أنهم التزموا بالحجر الصحي .

وقالت نصاف بن علية إن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتي بها عدوى سيُصبح واجب .

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