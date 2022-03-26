نص قانوني جديد يتعلّق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي

التئم يوم الجمعة 25 مارس 2022، اجتماع مجلس الجامعات تحت إشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرّ الوزارة.

وتباحث الاجتماع في عدد من النقاط أبرزها:

- عرض الخطوط الأوّلية لمشروع نص قانوني جديد يتعلّق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تمّ الاتفاق على إعداد مشروع أمر لعرضه على مختلف الهياكل البيداغوجية والعلمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

-مرافقة المؤسّسات الجامعية التي تمّ تحويل صبغتها إلى مؤسّسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية، حيث تمّ عرض أهمّ الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان نجاح عملية التحويل وتمكين المؤسسات من الانطلاق في الصبغة الجديدة في بداية السنة الإدارية في 2023 في أحسن الظروف.

- متابعة برنامج التحوّل الرقمي للوزارة، حيث تمّ تقديم التوجهات العامّة للاستراتيجية الرقميّة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمّ الاتفاق على اعتماد منظومة معلوماتية موحّدة بين مختلف الهياكل للإدارة المركزية والجامعات.

-تقديم المشاريع المقبولة في إطار برنامج تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

كما تعرّض المجلس إلى الروزنامة المتعلّقة بالتوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية المقبلة.

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