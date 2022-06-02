نص قانوني جزائي يُجرم التلاعب بالنتائج الرياضية يرى النور قريبا

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال إشرافه على جلسة عمل خُصصت لمتابعة حَيْثِيَّات وملابسات الأحداث وحول وجود شُبهات تلاعب بنتائج مُباريات الجولة الختّامية لحساب مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/2021 ، بحضور والي قفصة نادر الحمدوني وأعضاء الهيئة المديرة لنجم المتلوي برئاسة محمد ديناري ،أن التلاعب بنتائج المباريات الرياضية يمثل خطراً على لوائح النزاهة والأخلاقيات الرياضية وهو المحرك الأساسي للفساد الرياضي و يُعد مسألة تهم الحق العام وهو من العناصر المهددة للأمن والسلم الإجتماعي .

كما شدّد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة حق متابعة ومراقبة تطبيق القانون من طرف الهياكل الرياضية طبقا للفصلين 3 و29 من قانون 1994 المتعلق بممارسة الرياضة والفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 مع إحترام حدود التدخل السياسي بالرياضة وحياد سلطة الإشراف.

وعلى هذا الأساس ستقوم سلطة الإشراف بمراقبة تطورات و مَجْريات الأحداث الأخيرة عن كثب.

و أضاف الوزير كمال دقيش خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور رئيس ديوان الوزارة شكري بن حسن ومدير عام الرياضة منصف شلغاف وعدد من إطارا ت الوزارة، أنّ سلطة الإشراف ما فَتِئْت تعمل على الجانب التشريعي في هذا الخصوص وهناك نص قانوني جزائي سيرى النور قريبا يُحضر ويُجرم التلاعب بالنتائج الرياضية.

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