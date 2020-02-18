نظرا لانحباس الأمطار: الصوناد تدعو المؤسسات الحيوية لتفقد خزاناتها

دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات الحيوية على غرار المستشفيات والمؤسسات الصحية والثكنات العسكرية والمؤسسات التربوية والسجون والنزل في إطار السعي للتحكم في الطلب على المياه وتأمين استمرار التزود بها إلى تفقد وصيانة المنشآت المائية الذاتية من خزانات وشبكات ومعدات مائية، لتكون جاهزة للإستعمال خلال الصائفة المقبلة وخاصة خزانات المياه الراجعة بالنظر للمؤسسات المذكورة.

وبينت الوزارة بأن بلادنا سجلت خلال الموسم المائي الحالي إنحباسا حادا في تساقطات الأمطار، حيث لم تتجاوز إيرادات السدود من المياه إلى حد اليوم 467 مليون م3 مقابل 1687 مليون م3 خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

كما أفادت الشركة بأنها قامت بمراسلة الولاة بكامل تراب الجمهورية بتاريخ 07 جانفي 2020 لحث المشرفين على هذه المؤسسات للعمل على تطبيق هذه التوصيات التي تندرج في إطار ضمان حد أدنى من الخزن الإحتياطي الذاتي لكل منشأة خلال حدوث نقص في التزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الشبكة العمومية، وذلك طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

كما دعت الشركة كافة حرفائها الكرام إلى العمل على ترشيد الإستهلاك وتجنب تبذير المياه والتقليص قدر المستطاع في كميات المياه المخصصة لبعض الاستعمالات الثانوية مثل ري الحدائق والمساحات الخضراء وغسل السيارات .

وأرجعت الصوناد قرارها إلى الوضع المناخي الصعب نتيجة النقص الحاد في كميات الأمطار المسجلة وانخفاض مستوى الموائد المائية الجوفية وما يترتب عنه من إختلال في التوازنات المائية السطحية والجوفية في كامل تراب الجمهورية واستعدادا لمجابهة ذروة استهلاك المياه خلال صائفة 2020 .

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