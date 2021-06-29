نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية

اخر تحديث : 29/06/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش

انتُخب النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش لرئاسة الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بأغلبية تصويت أعضاء الكتلة الحاضرين وقد تم مطلع الأسبوع الجاري إيداع مطلب لرئيس البرلمان في الغرض.
وقد تم إنتخاب العش لإكمال المدة النيابية من الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في شهر جويلية القادم.
وللتذكير فقد تم الأسبوع المنقضي، سحب الثقة من رئيس الكتلة السابق محمد عمار .


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