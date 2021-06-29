نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية

انتُخب النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش لرئاسة الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بأغلبية تصويت أعضاء الكتلة الحاضرين وقد تم مطلع الأسبوع الجاري إيداع مطلب لرئيس البرلمان في الغرض.

وقد تم إنتخاب العش لإكمال المدة النيابية من الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في شهر جويلية القادم.

وللتذكير فقد تم الأسبوع المنقضي، سحب الثقة من رئيس الكتلة السابق محمد عمار .

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