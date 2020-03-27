نفوق طيور مهاجرة بسوسة: صدور نتائج التحاليل المخبرية

أصدرت وزارة الفلاحة اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا بخصوص نفوق عدد كبير من الطيور المهاجرة (طيور القطرس Albatros ) بشواطئ البحر بمنطقة حمام سوسة قرب مرسى القنطاوي.

وأشارت الوزارة إلى أن فريقا متكونا من المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة تنقل بمعية ممثلين عن دائرة الغابات لمعاينة الوضع وأخذ العينات المستوجية.

وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية المنجزة بتاريخ 26 مارس 2020 بمعهد البحوث البيطرية بتونس عن خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

هذا وتواصل المصالح البيطرية الرسمية اليقظة و المتابعة اللصيقة لتطور الوضع الصحي بالتعاون مع مصالح الغابات.

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