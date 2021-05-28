نفوق 7 أبقار بجانب سبخة تازركة: وزارة الفلاحة تُوضّح

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أنّه تبعا لنفوق سبع رؤوس أبقار بجانب سبخة تازركة بولاية نابل، تمّ اتخاذ جميع الإجراءات للقيام بالتّحاليل اللاّزمة من قبل المصالح المختصّة للوقوف على أسباب النّفوق.
ودعت وزارة الفلاحة المواطنين ومربي الماشية الى الابتعاد عن السبخة مؤقّتا في انتظار صدور نتائج التّحاليل والبتّ في الموضوع.
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