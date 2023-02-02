نقابة أطباء القطاع الخاص تُطالب بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصّصة للتّأمين على المرض للكنام

طالبت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بيان أصدرته اليوم الخميس، سلطة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتّأمين على المرض (6,75 بالمائة) إلى الصّندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

ودعت النقابة في اعقاب مؤتمرها الثّالث عشر المنعقد أيّام 27 و 28 جانفي 2023، إلى مواصلة إصلاح منظومة التّأمين على المرض لتحقيق التّغطية الصحيّة الشاملة.

وأكدت أهمية وحدة الصف الأوّل ليكون المحور الأساسي لنظام صحّي عادل يضمن الوقاية والعلاج و النهوض بالصّحة، ومتكامل مع كل المتدخلين في ميدان الصّحة، مشددة على ضرورة العمل على إزالة التداعيات السّلبية و المجحفة للقرار 341/2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية.

وشددت على تمسكها بإلغاء الأداء على القيمة المضافة على المرض، الذي يثقل كاهل المواطن، و يحشر الخدمات الصّحية مع الأنشطة التّجارية.

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