نقابة أطبّاء القطاع الخاص: لا زيادة في التعريفة

نفى رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو خلال انعقاد المؤتمر 13 للاطباء اليوم السبت28 جانفي 2023، الترفيع في تعريفة طب الاختصاص او الطب العام، مبرزا ان التعريفة المعتمدة لم تشهد اي ترفيع منذ سنة 2019.

وقال شطورو، إن سُلّم الفوترة يتحدد في الطب العام دون احتساب الاداء على القيمة المضافة من 35 الى 45 دينارا، وفي طب الاختصاص من 50 د الى 70 دينارا، أما بالنسبة لأطباء الاعصاب وعلم النفس فيتراوح بين 55د و85 دينارا.

كلمات البحث :تعريفة;زيادة;نقابة أطبّاء القطاع الخاص