نقابة التعليم الاساسي تقاطع العودة المدرسية

دعت جامعة التعليم الاساسي في بلاغ نشرتهُ مساء اليوم الأربعاء 25 أوت 2021، منظوريها في مختلف الفروع الجامعية الجهوية إلى الاستعداد لمقاطعة العودة المدرسية.

ويأتي قرارُ المقاطعة ضمن قرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المهنية المضمنة في اللائحة .

وكان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، قد اعتبر أن قرار إلغاء نظام الأفواج الذي أعلن عنه وزير التربية، فتحي السلاوتي، مؤخرا أحادي الجانب ومسقط دون الرجوع إلى الشريك الاجتماعي.

كما طالبت الجامعة بفتح حوار لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين ظروف العمل وتامين الموارد البشرية الكافية والترفيع في العائد المالي للترقية ومضاعفة منحة التكاليف البيداغوجية وتمتيع كافة الإطار التربوي من منحتي المشقة المهنية ونهاية الخدمة

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