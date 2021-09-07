نقابة التعليم الاساسي تلغي قرار مقاطعة العودة المدرسية

اتّخذت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء قرار مقاطعة العودة المدرسية وتمسكها بالمطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة في 18 ماي، وأوكلت للجامعة العامة تحديد الأشكال النضالية.

ويأتي قرار التراجع عن مقاطعة العودة المدرسية بعد تدارس الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم و خاصة بالنظر الى الوضع الصحي الذي بدأ في التحسن مع بداية حملة التلاقيح .

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