نقابة الصحفيين: إضراب حضوري بقناة التاسعة للمطالبة بتسديد الأجور

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين، أنه تقرر تنفيذ إضراب حضوري لمدة يوم كامل وذلك يوم 04 ماي 2023 بقناة التاسعة للمطالبة بتسديد كل الأجور المتخلدة بالذمة والإلتزام بموعد قار لخلاص الأجور الشهرية، مع ضرورة خلاص المساهمات المتعلقة بالتغطية الإجتماعية للعاملين بالمؤسسة.

وأكدت النقابة أن إدارة قناة التاسعة أمعنت في ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المؤسسة، حيث لم تقم بسداد المستحقات المالية للعاملين في المؤسسة لفترة تترواح بين 3 أشهر و 6 أشهر ، كما لم تلتزم بتمتيع العاملين فيها بحقهم في التغطية الاجتماعية.

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