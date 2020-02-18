نقابة الصحفيين: استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية يدخل في خانة الهرسلة

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة وتربك الدور الإجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام في تداول المعلومات وإنارة الرأي العام.

وأشارت النقابة إلى أنه تمّ أمس الإثنين، استنطاق فريق عمل الوثائقي « غرف سوداء » الذي بثه برنامج « نقطة استفهام » على قناة تونسنا الخاصة، أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدم بها عون الأمن، الذي كان حرر محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت مصطفى خضر المشتبه به فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة.

ودعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى اعتماد مساعدي وكلاء جمهورية حصريّا للبحث في القضايا المرفوعة ضدّ الصحفيين.

ولفتت النقابة إلى أن نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات إعلاميا.

كما بينت النقابة بأن لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة في عشرات وسائل الاعلام الوطنية والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة.

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