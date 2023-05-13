نقابة الصحفيين: اعتداء أمني خطير على الصحفية سوار عمايدية

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم السبت، أن عونا أمن اعتدوا صباح اليوم على رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالجنوب الغربي والصحفية باذاعة قفصة سوار عمايدية بالمستشفى الجهوي الحبيب بوزيان بقفصة.

وقد كانت عمايدية تعمل على تغطية القافلة الصحية متعددة الاختصاصات التي حلت بالمستشفى حين تفاجأت بتعمد عونة أمن دفعها بالقوة وأمام احتجاجها على سوء معاملتها عملت العونة على الاعتداء عليها بالعنف.

ووفقا لنقابة الصحفيين فإن أمنيا ثانيا التحق وعمل على هرسلة الصحفية والاعتداء عليها وتهديدها بالايقاف هي وابنها المتطوع في الهلال الأحمر لولا تدخل المواطنين.

وقد تم نقل عمايدية إلى قسم الاستعجالي أين تلقت العلاج اثر تعرضها لوعكة صحية.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة العنف الأمني الذي استهدف رئيسة فرعها سوار عمايدية، مؤكدة تضامنها معها ومعتبرة هذا الاعتداء الخطير حلقة جديدة من الاعتداءات الأمنية التي استهدفت الصحفيين والصحفيات منذ بداية هذه السنة.

وطالبت النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري في ما طال الصحفية سوار عمايدية واتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المعتدين.

وأعلنت النقابة التوجه للقضاء لمتابعة المعتدين.

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