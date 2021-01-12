نقابة الصحفيين تحذر المؤسسات الاعلامية من عدم احترام البرتوكول الصحي

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل عمل الصحفيين عن بعد والاكتفاء بأقل ما يمكن من الحضور داخل هذه المؤسسات حسب ما تتطلبه استمرارية العمل، محملة المؤسسات الإعلامية مسؤوليتها الكاملة في حال تدهور الأوضاع الصحية نظرا لعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون مزيد انتشار حلقات العدوى في صفوف العاملين بالمؤسسات الإعلامية.

وشددت النقابة على ضرورة الإلتزام بالبرتوكول الصحي والنشرة التوجيهية، معتبرة أن ذلك لا يجب أن يكون مبررا للمس بحقوق ومكتسبات الصحفيين.

ودعت النقابة المؤسسات الإعلامية إلى توفير مستلزمات التعقيم والنظافة في أماكن العمل وتركيز معدات السلامة بما في ذلك الكمامات الطبية ومطهر اليدين لكل طواقمها في الميدان وفي مقراتها، وتوفير سلال مهملات مغلقة لضمان التخلص منها بطريقة آمنة.

كما طالبت النقابة المؤسسات الإعلامية بالالتزام بتوفير تنقلات العاملين بالمؤسسات من وإلى مراكز العمل لتجنب استعمال النقل العمومي، داعية إياهم إلى تجنب استدعاء الضيوف إلى الاستوديوهات قدر الإمكان والاعتماد على المداخلات الهاتفية أو باستعمال تطبيقات التواصل عن بعد لتأثيث الحصص والبرامج الاذاعية والتلفزية ومنع حضور الجمهور في استديوهات.

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