نقابة الصحفيين تحذر من انتحال صفة صحفي

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الخميس، كافة المواطنين والسلطات والهياكل العمومية والخاصة للحذر من خطر انتحال صفة صحفي، حيث عمدت بعض الجهات المجهولة إلى إسناد بطاقات مزورة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة بتاتا وهي بطاقات لم تسندها الهيئات والهياكل المخولة لها إسناد بطاقات تثبت صفة الصحفي كبطاقة صحفي محترف والتي تسندها اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بصفتها الهيكل المهني الممثل للصحفيين.

ونبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطورة انتحال الصفة وحمل بطاقات مهنية مزورة وغير معترف بها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لعمليات التحيل ولمثل هذه البطاقات المزيفة.

كما ذكّرت النقابة ان البطاقات المعترف بها هي بطاقة الصحفي المحترف وبطاقة الاعتماد للصحفي وبطاقة صحفي رياضي محترف وبطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

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