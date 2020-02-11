نقابة الصحفيين تدعو إلى تقديم تشريعات تجرّم التطبيع بشكل واضح

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كلّ أشكال التطبيع، سواء بالفعل أو بالقول أو التبرير أو الدفاع أو الدعاية.

وجددت النقابة موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع، معتبرة أنّ الأمر ليس وجهة نظر بل أحد ثوابت المجتمع التونسي التي يعتبر الصحفيون جزءا لا يتجزأ منه.

ودعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى التعجيل إلى تقديم تشريعات تجرّم التطبيع بشكل واضح وصريح.

كما أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شروعها في الإعداد لسلسلة مشاورات ونقاشات مع جميع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مدوّنة سلوك في التعامل الإعلامي مع قضايا المقاومة والتطبيع والاحتلال.

ولاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الآونة الأخيرة انزلاقا خطيرا في المضامين الإعلامية المتعلقة بموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل يقلّل من حجم هذا التوجه الغريب عن موقف الشعب التونسي، وتمييعا لمشاركة رياضيين تونسيين في محافل إقليمية ودولية إلى جانب رياضيين من الكيان الصهيوني أو تبريرا لها ، و دفاعا عن احتضان تونس لمسابقات رياضية يشارك فيها ممثلون عن الكيان الصهيوني.

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