نقابة الصحفيين تدعو إلى رفع الشارة الحمراء في الجلسات العامة للبرلمان

دعت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، كلّ الصحفيين الذين سيتمكنون من الدخول إلى الجلسات العامة إلى حمل الشارة الحمراء لتبليغ احتجاج القطاع داخل قبة البرلمان، وذلك إثر منع وسائل الإعلام الوطنية والدولية الخاصة والجمعياتية من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب.

وأعلنت أميرة محمد أن النقابة إتصلت برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي أكد أنّه وعديد النواب يرفضون منع الصحفيين من العمل، مضيفة أن النقابة طلبت لقاءً مع أعضاء لجنة النظام الداخلي لتنظيم عمل الصحفيين والمصورين صلب البرلمان وأن تفاعل رئيس المجلس كان ايجابيا مع هذه المقترحات.

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