نقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة مساندة لإلياس الغربي و هيثم المكي

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصحفيات والصحفيين، إلى المشاركة في وقفة مساندة للصحفيين بإذاعة « موزاييك أف أم » الخاصة الياس الغربي وهيثم المكي، غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا أمام إدارة الابحاث بالقرجاني، « على إثر استدعائهما للبحث في قضية رفعتها ضدّهما نقابة أمنية، لتناول موضوع يتعلّق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية ».

وأضافت نقابة الصحفيين في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن هذه الوقفة تندرج كذلك « في إطار التضامن مع كل ضحايا المرسوم « 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال)، وضحايا « المحاكمات والإيقافات التعسفية »، وفق تعبيرها، داعية شركاءها من منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين، « إلى الإنخراط فعليا في معركة حرية التعبير في تونس ».

وقد استنكرت عدة منظمات وحركات شبابية تونسية، في بيان مشترك أصدرته الأحد 21 ماي 2021، ما وصفوه بـ »التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم »، وحذرت من « خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من القضاء ».

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