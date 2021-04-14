نقابة الصحفيين تدعو لوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام « وات »

اخر تحديث : 14/04/2021

وقفة احتجاجية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كافة الصحفيين والمنظمات الوطنية وكافة المدافعين عن حرية التعبير وحرية الإعلام لوقفة احتجاجية غدا الخميس 15 افريل 2021 أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء على الساعة الواحدة ظهرا 13:00 .

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت بأعداد كبيرة يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، مقرّ وكالةَ تونس إفريقيا للأنباء، واعتدوا على العاملين فيها، لفرض تنصيب كمال بن يونس، بالقوّة العامة، في خطة رئيس مدير عام للمؤسسة، في سابقة اعتبرتها النقابة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام بتونس.


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