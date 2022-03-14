نقابة الصحفيين تعلن الإضراب العام في المؤسسات الإعلامية العمومية

أعلنت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 14 مارس 2022، أنه تم إقرار مبدأ الإضراب العام في كافة المؤسسات الإعلامية العمومية سيتم تحديد موعده شروطه وطريقته لاحقا بالتنسيق مع الجامعة العامة للإعلام.

وبينت محمد أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة بجدية مع ملف الإعلام مشيرة إلى وجود رغبة في مزيد إغراقه في المشاكل حتى تسهل السيطرة عليه.

وأوضحت نائب رئيس نقابة الصحفيين بأن إقرار الإضراب يأتي على خلفية التجاوزات التي تشهدها مؤسسة التلفزة التونسية ومحاولات السيطرة على خطها التحريري.

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