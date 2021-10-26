نقابة الصحفيين توقّع اتفاقية مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

أطلقت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، مشروع « دور الإعلام في إصلاح قطاع الأمن .
ويهدف المشروع إلى :
-بناء قدرات الصحفيات والصحفيين في المواضيع ذات العلاقة بحوكمة قطاع الأمن
-صياغة ميثاق ينظم العلاقة بين الصحفيين ووزارة الداخلية وتعزيز التواصل بينهما
-بناء مناخ من الثقة بين الصحفيين وأعوان الأمن
-إصدار دليل مرجعي للصحفيين في علاقة بالصحافة الأمنية
-تنظيم مسابقات وجوائز لأفضل الأعمال الصحفية المختصة في حوكمة قطاع الأمن .
كلمات البحث :اتفاقية;الأمن;جنيف;مجلس الأمن
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