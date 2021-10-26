نقابة الصحفيين توقّع اتفاقية مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

أطلقت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، مشروع « دور الإعلام في إصلاح قطاع الأمن .

ويهدف المشروع إلى :

-بناء قدرات الصحفيات والصحفيين في المواضيع ذات العلاقة بحوكمة قطاع الأمن

-صياغة ميثاق ينظم العلاقة بين الصحفيين ووزارة الداخلية وتعزيز التواصل بينهما

-بناء مناخ من الثقة بين الصحفيين وأعوان الأمن

-إصدار دليل مرجعي للصحفيين في علاقة بالصحافة الأمنية

-تنظيم مسابقات وجوائز لأفضل الأعمال الصحفية المختصة في حوكمة قطاع الأمن .

كلمات البحث :اتفاقية;الأمن;جنيف;مجلس الأمن