نقابة الصحفيين تُطالبُ وكيل الجمهورية بالإيقاف الفوري لتتبع الصحفية منية العرفاوي

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، تمسك حكومة نجلاء بودن بتفعيل المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للمرة الثانية في حق الصحفيين، معتبرة ذلك انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة.

وطالبت النقابة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإيقاف الفوري لتتبع الصحفية منية العرفاوي خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

كما أكدت النقابة أنها تدق النقابة ناقوس الخطر إزاء تأزم اوضاع حرية الصحافة في تونس، داعية كل المتدخلين للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير.

وورد في نص البيان، بأن وزارة الشؤون الدينية لجأت إلى تفعيل المرسوم 54 في تتبع الصحفية بجريدة « الصباح » منية العرفاوي على خلفية تدوينة ضمن شكايتها الاولى متهمة الصحفية بنشر أخبار زائفة، كما استندت الوزارة في شكايتها الثانية إلى مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.

وتم صباح أمس الجمعة 24 مارس 2023 الاستماع إلى منية العرفاوي في ملفين تعلق الأول بتدوينة تنتقد إيقاف وزارة الشؤون الدينية شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتدريب الائمة الخطباء، وتعلق الثاني بمقال ينتقد سياسة الوزارة في إدارة ملف الحج والعمرة.

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