نقابة الصحفيين تُطالب بإيقاف التتبع في حق الصحفي خليفة القاسمي واسقاط التهم عنه

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، بإيقاف التتبع في حق الصحفي باذاعة « موزاييك اف ام » خليفة القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية.

وشددت النقابة على أن موقف القضاء ازاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات.

وذكّرت النقابة أن قضية الصحفي القاسمي تتواصل صباح اليوم باذاعة « موزاييك اف ام » في أولى جلسات محاكمته اثر رفضه كشف مصدر معلوماته على خلفية نشر خبر صحيح حول القبض على أشخاص بشبهة إرهابية بولاية القيروان.

وقد انطلق تتبع القاسمي في مارس 2022 بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لخمس أيام وإطلاق سراحه اثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.

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