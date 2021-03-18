نقابة الصحفيين تُطالب عبير موسي بالاعتذار ورئاسة البرلمان بفتح تحقيق

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، ما أقدمت عليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من إساءة للصحفي سرحان الشيخاوي وعاملة النظافة بمجلس نواب الشعب، معتبرة ما قامت به تشويها للسمعة في محيط عملهم يعاقب عليه القانون، مطالبة رئيسة الحزب الدستوري الحر باعتذار رسمي عن ما لحق الصحفي سرحان الشيخاوي وعاملة النظافة بمجلس نواب الشعب من تشويه سمعة ومساس بالكرامة.

وطالبت النقابة رئاسة مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق فيما قامت به رئيسة حزب « الدستوري الحر » عبير موسي و اتخاد الإجراءات الضرورية في حقها.

ودعت النقابة كافة الأطراف في مجلس نواب الشعب إلى عدم إقحام الصحفيين في الخلافات السياسية وعدم استغلال التضامن الصحفي لخدمة أجنداتهم السياسة.

وكانت رئيسة حزب « الدستوري الحر » عبير موسي قد عمدت إلى نشر فيديو مباشر على صحفتها الرسمية بـ »الفايسبوك » تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ونشره على نطاق واسع، تتسائل فيه عن أسباب وجود الصحفي بجريدة « الشروق » سرحان الشيخاوي في وقت متأخر بالمجلس، محاولة ايهام المتفرج بأنها ضبطته في حالة مريبة. كما استهدف الفيديو احدى عاملات النظافة بمجلس نواب الشعب و أساء لسمعتها. وقالت موسي خلال الفيديو أنه مازال هناك « مصائب يمكن اكتشافها » في المجلس.

وقد انجر عن نشر الفيديو من قبل عبير موسي حملة تشويه في حق الصحفي وعاملة النظافة بمجلس نواب الشعب، توحي بقيامهما بفعل غير أخلاقي وما في ذلك من استتباعات اجتماعية ومساس من السمعة في محيط العمل.

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