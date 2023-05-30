نقابة الصحفيين تُعلن رفع قضية ضد قناة التاسعة

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن رفع قضية ضد قناة التاسعة من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها، معتبرة عن دعمها التام للعاملين فيها المطرودين تعسفيا وأكدت أنها تضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم.

وأكدت النقابة مراسلتها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص خرق إدارة قناة التاسعة لكراس الشروط الذي تُسند بمقتضاه إجازات البث واعادة النظر في ملف القناة الذي يحتوي على خروقات تصل عقوبتها إلى سحب اجازة البث باعتبار أن انتهاك حقوق العاملين بالمؤسسة الإعلامية هو انتهاك لما جاء في كراس الشروط فضلا عن قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة.

وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن إدارة قناة التاسعة عمدت إلى طرد عدد من الزميلات والزملاء بطريقة تعسفية انتقامية على خلفية مطالبة العاملين بالقناة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة القناة منذ ستة أشهر.

وأبرزت النقابة بأنه رغم التزام إدارة القناة بدفع مستحقات العاملين فيها الا انها تراجعت وتنصلت من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل، وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم وخرق القانون بشكل فاضح.

وشددت النقابة على أنها استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة قناة التاسعة، خاصة أن الإدارة اتبعت سياسة التنكيل والهرسلة واحالة الزملاء على مجالس تأديب عبر قانونية فقط لأنهم طالبوا بحقهم في اجورهم المستحقة.

وأدانت النقابة الخرق المتواصل للقانون من قبل قناة التاسعة وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والتنكيل بهم خاصة وأن القناة لها سجل حافل في خرق القانون وهضم حقوق العاملين معها وأجورهم، محملة رئيس مجلس إدارة القناة عمر جنيح مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة.

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