نقابة الصحفيين تُعلّق شراكتها مع وزارة الداخلية وترفع شكاية ضدّها

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها مساء اليوم الخميس، قرارها تعليق الشراكة في التكوين والحماية مع وزارة الداخلية، في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين والمصورين والتضييق المتكرر على مجال عملهم.

وأشارت النقابة إلى أن أساس الشراكة مع وزارة الداخلية قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.

وقررت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين.

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