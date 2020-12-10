نقابة الصحفيين تُقاضي كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، أنها تستعد إلى القيام بكافة الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين من نواب ومن أنصار لهم طيلة الأشهر المنقضية.

ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى دراسة ملف التهديدات التي تطال الصحفيين البرلمانيين نتيجة خوضهم في ملفات التحريض والعنف في مجلس نواب الشعب وتوفير الإجراءات الحمائية المناسبة لهم.

وأدانت نقابة الصحفيين كل الاعتداءات والتضيقات التي تطال الصحفيين البرلمانيين في ظل صمت « مريب » لرئاسة المجلس عن العنف المسلط ضدهم، داعية لجنة النظام الداخلي والحصانة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق النواب المعتدين.

كلمات البحث :تخريض;صحفيين;نقابة الصحفيين