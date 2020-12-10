نقابة الصحفيين تُقاضي كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين

اخر تحديث : 10/12/2020

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، أنها تستعد إلى القيام بكافة الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين من نواب ومن أنصار لهم طيلة الأشهر المنقضية.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى دراسة ملف التهديدات التي تطال الصحفيين البرلمانيين نتيجة خوضهم في ملفات التحريض والعنف في مجلس نواب الشعب وتوفير الإجراءات الحمائية المناسبة لهم.
وأدانت نقابة الصحفيين كل الاعتداءات والتضيقات التي تطال الصحفيين البرلمانيين في ظل صمت « مريب » لرئاسة المجلس عن العنف المسلط ضدهم، داعية لجنة النظام الداخلي والحصانة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق النواب المعتدين.


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