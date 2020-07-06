نقابة الصحفيين تُنبه إلى احتقان الأوضاع في الاذاعة والتلفزة

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين، أنها تتابع بانشغال تام حالة الاحتقان والتوتر السائدة في مؤسسة التلفزة التونسية وأساسا قسم الأخبار، مما انعكس سلبا على أداء العاملين فيه وعلى مناخ العمل عموما وعمّق أزمة الثقة بين الصحفيين وإدارة المؤسسة لعدم وجود أي أفق تنظيمي هيكلي أو عملي مهني، واكتفاء الإدارة برمي الوعود بالإصلاح والتنظير الافتراضي في مناسبات عدة لم تنجز على أرض الواقع، الامر الذي اضطر رئيس التحرير فطين حفصية للمغادرة بعد التعامل غير اللائق والمهين تجاهه من الإدارة.
وبينت النقابة بأن مؤسسة الإذاعة التونسية تعيش نفس أوضاع الفوضى والاحتقان على خلفية التخفيض في الأعداد المهنية ومنحة الإنتاج وتعطيل الترقيات المهنية وهو ما تعتبره النقابة مساسا من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين الذين عملوا في الصفوف الأولى خلال أزمة فيروس كورونا وساهموا في إنجاح الخطة الوطنية لمكافحة الجائحة.
وطالبت النقابة بمراجعة الإدارتين العامتين للمؤسستين احتساب الأعداد المهنية وتعجيل النظر في ملف الترقيات المهنية للصحفيين، مؤكدة أنها مستعدة لخوض جميع أشكال النضال من أجل استرجاع حقوق الصحفيين بالمؤسستين.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى مراجعة الإدارتين العامتين للمؤسستين احتساب الأعداد المهنية وتعجيل النظر في ملف الترقيات المهنية للصحفيين، مؤكدة على استعدادها لخوض جميع أشكال النضال من أجل استرجاع حقوق الصحفيين بالمؤسستين.
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