نقابة الصحفيين تُنبه إلى احتقان الأوضاع في الاذاعة والتلفزة

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين، أنها تتابع بانشغال تام حالة الاحتقان والتوتر السائدة في مؤسسة التلفزة التونسية وأساسا قسم الأخبار، مما انعكس سلبا على أداء العاملين فيه وعلى مناخ العمل عموما وعمّق أزمة الثقة بين الصحفيين وإدارة المؤسسة لعدم وجود أي أفق تنظيمي هيكلي أو عملي مهني، واكتفاء الإدارة برمي الوعود بالإصلاح والتنظير الافتراضي في مناسبات عدة لم تنجز على أرض الواقع، الامر الذي اضطر رئيس التحرير فطين حفصية للمغادرة بعد التعامل غير اللائق والمهين تجاهه من الإدارة.

وبينت النقابة بأن مؤسسة الإذاعة التونسية تعيش نفس أوضاع الفوضى والاحتقان على خلفية التخفيض في الأعداد المهنية ومنحة الإنتاج وتعطيل الترقيات المهنية وهو ما تعتبره النقابة مساسا من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين الذين عملوا في الصفوف الأولى خلال أزمة فيروس كورونا وساهموا في إنجاح الخطة الوطنية لمكافحة الجائحة.

وطالبت النقابة بمراجعة الإدارتين العامتين للمؤسستين احتساب الأعداد المهنية وتعجيل النظر في ملف الترقيات المهنية للصحفيين، مؤكدة أنها مستعدة لخوض جميع أشكال النضال من أجل استرجاع حقوق الصحفيين بالمؤسستين.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى مراجعة الإدارتين العامتين للمؤسستين احتساب الأعداد المهنية وتعجيل النظر في ملف الترقيات المهنية للصحفيين، مؤكدة على استعدادها لخوض جميع أشكال النضال من أجل استرجاع حقوق الصحفيين بالمؤسستين.

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