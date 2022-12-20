نقابة الصحفيين: سياسة هيئة الانتخابات تُمثل خطرا على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي

حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات أسباب التضارب في تصريحات أعضاء الهيئة بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات وتغيرها من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، خاصة وأن هذا التضارب فتح المجال أمام تساؤلات حول مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعت النقابة هيئة الانتخابات إلى اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

واعتبرت النقابة التضييقات والمنع والحجب والهرسلة التي مارستها هيئة الانتخابات وأعوانها نسفا بمبدأ الحق في إعلام حر وتعددي وعدم احترام لقيم حرية التعبير وحرية العمل.

ونبهت النقابة إلى ما تمثله سياسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء الإعلام من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس.

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