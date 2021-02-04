نقابة الصحفيين: صمت رئاسة البرلمان يشرع للاعتداءات على الصحفيين

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، الاعتداءات المتتالية على الصحفيين من قبل نواب الشعب، معتبرة هذه الممارسات مؤشرا خطيرا لتراجع منسوب الحريات الصحفية في مجلس نواب الشعب.

وطالبت النقابة رئاسة مجلس نواب الشعب باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمحاسبة المعتدين على الصحفيين وضمان عدم العود في الاعتداءات المسلطة عليهم من قبل نواب الشعب، داعية كافة النواب إلى مناصرة حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وتحقيق الضمانات الكفيلة لقيامهم بعملهم.

وعبرت النقابة عن خشيتها أن يكون تواصل صمت رئاسة المجلس عن الاعتداءات، رغم المراسلات المتكررة لها، موافقة ضمنية على استهداف الصحفيين وهو ما يمكن أن ينسف جوهر حرية التعبير والصحافة.

ودعت النقابة كل الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى دعم حرية العمل الصحفي ومناصرته ضمانا لتواصل المسار الديمقراطي وتأسيسا لقيم الحرية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

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