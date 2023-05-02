نقابة الصحفيين: ما قدّمته موسي من مغالطات وتشويه سيكون محل تتبعات قضائية

نفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها، نفيا قطعيا ما قدمته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من مغالطات وهرسلة وتشويه بحق النقابة وعدد من الصحفيين والصحفيات المذكورين في فيديو قامت بنشره.

واعتبرت أن ما قدمته عبير موسي من مغالطات، ومن وراءها مجموعة مخبرين سابقين وحاليين متخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية النوفمبرية، سيكون محل تتبعات قضائية من قبل نقابة الصحفيين.

وذكّرت النقابة التزامها بالعمل ضمن هياكل إقليمية ودولية للصحفيين معلومة للجميع اهمها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الافريقي للصحفيين، ولا علاقة تربط النقابة ولا رئيسها بالشبكة المذكورة ولا صحة لما تروجه رئيسة الحزب الدستوري الحر وجماعتها.

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