نقابة الصحفيين والهايكا تتفقان على تكوين خلية أزمة

اجتمع وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري اليوم الخميس، تم خلاله التطرق لعدة مسائل هامة منها انتهاك حقوق الصحفيين في بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة أهمها قناة التاسعة .

كما تم تسجيل تطابق في وجهات نظر النقابة و الهيئة في مسألة استقلالية وسائل الإعلام العمومية مع التأكيد على أهمية استقلالية الهيئة.

كما تقرر تكوين خلية أزمة لمتابعة كل الأوضاع المتعلقة بالوسائل الاعلامية و وضعية الصحفيين العاملين فيها إضافةً إلى مسألة استقلالية الهيئة.

كلمات البحث :الهايكا;خلية أزمة;نقابة الصحفيين