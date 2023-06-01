نقابة الصحفيين والهايكا تتفقان على تكوين خلية أزمة

اخر تحديث : 01/06/2023
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

الهايكا ونقابة الصحفيين

اجتمع وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري اليوم الخميس، تم خلاله التطرق لعدة مسائل هامة منها انتهاك حقوق الصحفيين في بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة أهمها قناة التاسعة .
كما تم تسجيل تطابق في وجهات نظر النقابة و الهيئة في مسألة استقلالية وسائل الإعلام العمومية مع التأكيد على أهمية استقلالية الهيئة.
كما تقرر تكوين خلية أزمة لمتابعة كل الأوضاع المتعلقة بالوسائل الاعلامية و وضعية الصحفيين العاملين فيها إضافةً إلى مسألة استقلالية الهيئة.


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